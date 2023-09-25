Bursa merkezli 4 ilde tefecilere operasyon! 34 gözaltı 4 ilde, tefecilik yapıp, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 34 kişi gözaltına alındı.

DHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şubat ayında, tefecilik yapıp, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Yaklaşık 8 aylık takibin ardından ekipler bu sabah, Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

57 adrese 450 jandarma personeli ile baskın

Toplam 57 adrese 450 jandarma personeli ile yapılan baskınlarda 1'i kamu görevlisi, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 8 tabanca 3 av tüfeği, çok sayıda çek, senet, tapu, sim-kart ele geçiren jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan 1,5 milyon lira nakit para ile 6 milyon lira tutarındaki mal varlığına da el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ederken, soruşturma kapsamında 5 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)