Bursa merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 38 kişi gözaltına alındı Sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesi vererek vatandaşları dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde mağdurlara sözleşme imzalatarak çaresiz bıraktıkları belirlendi.

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İHA

Bursa'da vatandaşları kandıran dolandırıcılar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada özellikle instagram ve facebook gibi platformlarda Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanıp "Servetini Elon Musk nasıl elde etti, Elon Musk'un önerdiği para kazanma yöntemi" gibi sponsorlu paylaşım yaparak tuzaklarına düşürdükleri vatandaşları dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 'çağrı merkezi' çetesinin üyeleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki şekilde takip edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

3 ay süren takibin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Tekirdağ ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

38 şüpheli gözaltına alındı

Şafak vakti özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 38 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çetenin, tuzaklarına düşürecekleri kişilere güven sağlamak amacıyla çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Operasyon sonrası kıskıvrak yakalanan çete üyeleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sözleşme imzalatarak mağdurları çaresiz bıraktılar

Öte yandan, siber çetenin internet üzerinden üyelik açtırıp, para yatıran kişilere sayfalarca üyelik sözleşmesi imzalattığı, ayrıca yatırım için yapılan ödemeler ile ilgili olarak eğitim hizmet faturası adı altında fatura gönderip, yaptıkları dolandırıcılık olayını yasal zemine oturtup mağdurları çaresiz bıraktıkları belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)