Bursa Uludağ'da kaybolan yaşlı adam 22 gündür aranıyor Bursa'da Uludağ'ın yamaçlarına çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmalarında 22. gün de geride kaldı.

AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkisinden 1 Haziran'da 3 arkadaşıyla Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başlayan 74 yaşındaki Kadri Fidan, bir süre sonra yanındakilerden ayrılmıştı.

Fidan'ın geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yaşlı adamı arama çalışmaları 22 gündür devam ediyor.

Çevresinde 'Otçu Kadir' olarak bilinen Fidan için çalışmalarını sürdüren ekipler henüz herhangi bulguya rastlayamadı.

Bir mağarada eşyalar bulundu

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama kurtarma birlikleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 personel katılıyor.

Arazi tarama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Öte yandan ekiplerin arama yaptığı noktalardan birindeki mağarada birtakım eşyalar bulunduğu, bunların kayıp kişiye ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.