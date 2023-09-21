Bursa ve Balıkesir'de büyük torbacı operasyonu Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 torbacı yakalandı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelesini amansız bir şekilde sürdürüyor.

Son dönemde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle operasyonlar hız kazandı.

Bursa ve Balıkesir'de torbacılar toplandı

Büyük çaplı operasyonun bugünkü adresi Bursa ve Balıkesir'di...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 140 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir merkezde 2023 Personel, 13 Narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 Helikopter ile Özel Harekât ve Çevik Kuvvet unsurlarının verdiği destekle kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

135 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan baskınlarda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve 19 silah ele geçirildi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Ali Yerlikaya, polis ekiplerine teşekkür ederken operasyonların devam edeceğini söyledi.