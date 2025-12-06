Bursa'da 1 saat süren kovalamaca: Sürücü kaçtı, otomobil yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da uzun süren kovalamaca...

Bir otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

'BEN KAÇTIM' DİYİP GAZA BASTI

Ekipler kimlik kontrolü yapmak isterken sürücü, bir anda hızlanarak kaçmaya başladı.

Kaçış anında "Ben kaçtım" diyen sürücü, ekipleri peşine takarak uzun süre devam eden kovalamacaya neden oldu.

SÜRÜCÜ ORTADAN KAYBOLDU

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca, Vakıf Mahallesi Vural Sokak'ta son buldu. Aracını sokak arasına park edip kaçan şüpheli, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Polis ekipleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede, araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını tespit etti.

OTOMOBİLE CEZA UYGULANDI

Sürücünün bu nedenle kaçtığı değerlendirildi.

Otomobile çok sayıda trafik cezası uygulanıp sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.