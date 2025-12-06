Bursa'da 1 saat süren kovalamaca: Sürücü kaçtı, otomobil yakalandı

- Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından aracını terk edip yaya olarak kaçtı.
- Sürücü bulunamazken, otomobile çok sayıda trafik cezası kesildi ve sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.
- İncelemelerde araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığı ortaya çıktı.
Bursa'da uzun süren kovalamaca...
Bir otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.
'BEN KAÇTIM' DİYİP GAZA BASTI
Ekipler kimlik kontrolü yapmak isterken sürücü, bir anda hızlanarak kaçmaya başladı.
Kaçış anında "Ben kaçtım" diyen sürücü, ekipleri peşine takarak uzun süre devam eden kovalamacaya neden oldu.
SÜRÜCÜ ORTADAN KAYBOLDU
Yaklaşık bir saat süren kovalamaca, Vakıf Mahallesi Vural Sokak'ta son buldu. Aracını sokak arasına park edip kaçan şüpheli, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Polis ekipleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede, araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını tespit etti.
OTOMOBİLE CEZA UYGULANDI
Sürücünün bu nedenle kaçtığı değerlendirildi.
Otomobile çok sayıda trafik cezası uygulanıp sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.