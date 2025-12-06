Adıyaman'da silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Emin K., Regaip A., Sadır G., Mustafa A., ve Remzi A., yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.