Adıyaman'da silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 09:02
  • Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ağır yaralı olanlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Emin K., Regaip A., Sadır G., Mustafa A., ve Remzi A., yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

