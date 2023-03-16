Bursa'da 12 yaşındaki çocuk küfreden arkadaşını bıçakladı Okulda arkadaşıyla küfürleşen ve öğretmenleri tarafından sakinleştirilen ortaokul ve lise öğrencisinin okul çıkışında yeniden başlayan tartışması, bıçaklamayla son buldu.

Akran zorbalığına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin arkadaşlarıyla kavga anları ve o anları kaydetmeleri izleyenleri şoke ediyor.

Bir diğer yandan Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler hayrete düşürdü.

Okulda küfürleştiler

Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A., okul içinde küfürleşerek tartıştı.

Kavga okulda büyümeden sakinleştirildi

Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.

12 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı

Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan olay anı güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.

Saldırgan çocuk aranıyor

Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.