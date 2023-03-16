Akran zorbalığına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 

Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin arkadaşlarıyla kavga anları ve o anları kaydetmeleri izleyenleri şoke ediyor. 

Bir diğer yandan Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler hayrete düşürdü. 

Okulda küfürleştiler 

Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A., okul içinde küfürleşerek tartıştı.

Kavga okulda büyümeden sakinleştirildi 

Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.

Bursa'da 12 yaşındaki çocuk küfür eden arkadaşını bıçakladı

12 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı 

Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.

Bursa'da 12 yaşındaki çocuk küfür eden arkadaşını bıçakladı

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı 

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

O anlar kaydedildi 

Yaşanan olay anı güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.

Saldırgan çocuk aranıyor 

Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.

Bursa'da 12 yaşındaki çocuk küfür eden arkadaşını bıçakladı
Bursa'da 12 yaşındaki çocuk küfür eden arkadaşını bıçakladı