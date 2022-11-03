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    Bursa'da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki bisikletli lise öğrencisi hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine koşan yakınları sinir krizleri geçirdi.
    • 03.11.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 18:55
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    Bursa'da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi

    Bursa'da kaza Otosansit Sanayi içindeki cami yakınlarında meydana geldi.

    Bir işyerinde staj yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi Erman Haymana bisikletiyle seyir halindeyken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

    Bir dampercide çalışan çocuk için olay yerine gelen 112 ekipleri ölüm raporunu verdiler.

    Olay yerine koşan yakınları gözyaşlarına boğuldu

    Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, trafik polisleri de geniş çaplı araştırma başlattı.

    Gencin yakınlarına kaza yaptığı bilgisi verildi. Olay yerine koşan ve Haymana'yı kıyafetinden teşhis eden yakınları gözyaşlarına boğuldular.

    İHA'nın aktardığına göre cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazazede gencin cenazesi morga kaldırıldı.

    Bursa'da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi VİDEO

    Bursa da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi #1

    Bursa da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi #2

    Bursa da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi #3

    Bursa da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi #4


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