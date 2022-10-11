Bursa'da, 15 yaşındaki öğrenci dördüncü kattan düştü

Okulun dördüncü katındaki açık pencereden düşen 15 yaşındaki Sudenur Ongun, yoğun bakıma kaldırıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı toplu konutlar bölgesindeki bir okul binası tadilatta olduğu için toplu konutlar bölgesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim gören 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 3.sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), okulun dördüncü katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden yere düştü.

Olayı gören öğrenciler, okul idaresine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; ağır yaralanan S.O., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Burada ilk tedavisi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen S.O., daha sonra ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Olay sonrasında İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri hastaneye gelerek öğrencinin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencinin düştüğü yerde inceleme yapıldı

Baba Volkan O. ile anne, hastanede gözyaşı dökerek iyi haber bekledi.

Olay sonrasında ise Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri, okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.