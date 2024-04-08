Bursa’da 19 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu Bursa’da 19 yaşındaki genç, yanında tüfekle birlikte ölü bulundu. Polis çok yönlü soruşturma başlattı. Olay yerine gelen anne babasının feryadı ise yürekleri dağladı

İHA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde ses üzerine parka bakan çevredeki vatandaşlar, bir kişinin yerde yattığını gördü.

Yanında tüfekle cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine bölgeye çok kısa sürede gelen polis ekibi, bir gencin yerde kanlar içerisinde yattığını ve yanında da bir tüfek bulunduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin Buğra Han D. (19) olduğu tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kriminal inceleme yaptı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan gencin anne ve babası olay yerinde feryat ederek sinir krizi geçirdi. Polis, acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

19 yaşındaki gencin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Öte yandan psikolojik sorunları olan Buğra Han D.'nin, sabah evden işe gitmek için çıktığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)