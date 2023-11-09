Bursa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı Sabah saatlerinde İnegöl ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araçla, otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikeleri bulunuyor.

DHA

Günün bir diğer kaza haberi de Bursa'dan geldi.

Saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesinde yaşanan kazada, Alanyurt istikametine giden Eyüp Karabulut yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehtap Bergin'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

5 yaralı

Her iki aracın da savrulduğu kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yağız B. (8), Ayaz B. (6) isimli çocuklar ile hafif ticari araçtaki Barış Can Çakır (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Hayati tehlikeleri bulunuyor

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)