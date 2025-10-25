Abone ol: Google News

Bursa'da 2 kişi tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da kafede oturan 2 kişinin rüzgarın etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 05:50
  • Bursa'da 2 kişi, düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
  • Olayda yaralanma yaşanmadı, ancak panik oluştu.
  • Yetkililer, vatandaşları rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın saatte 30 kilometreye ulaşan hızı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle'de kafede çay içen 2 kişi, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YARALANAN OLMADI

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Yetkililer rüzgarın etkili olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3. Sayfa Haberleri