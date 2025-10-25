Bursa'da 2 kişi tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

- Bursa'da 2 kişi, düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Olayda yaralanma yaşanmadı, ancak panik oluştu.
- Yetkililer, vatandaşları rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bursa'da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın saatte 30 kilometreye ulaşan hızı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle'de kafede çay içen 2 kişi, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
YARALANAN OLMADI
Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
Yetkililer rüzgarın etkili olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.