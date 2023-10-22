İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde aniden yola fırlayan 2 yaşındaki Muhammet K.'ye Muhammet A. (28) yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı.
Ailesi tarafından özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Kaza anı ise kameralara yansırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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