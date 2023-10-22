Bursa'da 2 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar kameraya yansıdı Bursa'da yola aniden çıkan 2 yaşındaki çocuğun otomobil çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza anı görüntülendi.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde aniden yola fırlayan 2 yaşındaki Muhammet K.'ye Muhammet A. (28) yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise kameralara yansırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)