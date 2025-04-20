Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun çenesine askı saplandı

DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ulusoy Sokak’taki bir evde korkunç bir kaza yaşandı.
Evin küçük çocuğu 2 yaşındaki Meryem B., yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu.
ASKI ÇENESİNE SAPLANDI
Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı.
Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı.
Meryem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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