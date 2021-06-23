Euro
10.2764
-0.56%
Dolar
8.6044
-0.53%
Altın
494.11
-0.13%
Borsa
1.416
0.47%
Bitcoin
294.333
5.70%
EXEN Coin
29.00
2.58%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu

    Ailesiyle yaşadığı evden çıkarak kayıplara karışan ve yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından aranan 28 yaşındaki gencin, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı.

    Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışma yürüttü.

    Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan tarama yaparken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

    Ormanlık alanda geniş çaplı arama yapan ekipler, sabah saatlerinde Hüseyin Beyhan’ın cansız bedenine ulaştı.

    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Beyhan’ın, evine 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir ağaca kendisini iple asarak canına son verdiği belirtildi.

    Beyhan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu #2

    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu #3

    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu #4

    Bursa’da 200 kişilik ekip tarafından aranan kayıp genç ölü bulundu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir