Bursa'da 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti Bursa'da annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdi.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahreden olay...

Ömer ve Büşra Ö. çiftinin Merva ismindeki bebeği 3 ay önce dünyaya geldi.

Emzirip uyuttuğu bebeğinin yanında uykuya dalan anne bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti.

Bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne durumu 112'ye bildirdi.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı.

Ambulansa alınan bebek kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merva bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Bebeğin ölümünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı.

Hastane morguna alınan bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)