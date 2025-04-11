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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir neden ile başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek, daireyi tamamen sardı.

ANNE VE KIZI DUMANDAN ETKİLENDİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar, 112 ekiplerine yangını ihbar ederek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumana maruz kalan 70 yaşındaki Şehriban B. ile kızı, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla binadan çıkarıldı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekiplerine teslim edilen Şehriban B., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kızı ise ambulanstaki tedavisinin ardından evine döndü.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.