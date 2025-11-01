Bursa'da 3 motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göster Hızlı Özet Bursa'da, İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 19 yaşındaki Refik Fırat Bozkurt hayatını kaybetti.

Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Refik Fırat Bozkurt'un durumu ciddiyetini koruyarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde, dün saat 22.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Kazada yaralanan Refik Fırat Bozkurt (19) hayatını kaybetti. MOTOSİKLETE ÇARPTI İnegöl'den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. YARALANDILAR Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi. Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat Bozkurt(19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandılar. 19 YAŞINDAKİ GENŞ KURTARILAMADI 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Refik Fırat Bozkurt, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesinde kazadan 6 saat sonra hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatt

