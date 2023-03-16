Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akşam saatlerinde 4 arkadaşın eğlencesi hastanede bitti.

Askere gitmek için hazırlanan 20 yaşındaki Hamza Bahadır, 3 arkadaşı ile birlikte eğlenmek için İznik Gölü'ne gitti. 

Bu sırada İznik Gölü yolunda lastiğin patladığını fark eden Bahadır, aracı yol kenarına çekti. 

Lastiği değiştirirken araç çarptı 

Lastiğini değiştirdiği esnada arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen araç, Bahadır'a çarptı.

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Genç çocuk 2 araç arasına sıkıştı 

Kazada iki otomobilin arasında sıkışan Bahadır yaralanırken, otomobilini olay yerinde bırakan sürücü olay yerinden koşarak kaçtı.

Ekipler olay yerine geldi 

Arkadaşları, Bahadır'ı sıkıştığı yerden çıkartırken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hamza Bahadır, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Sağlık durumu iyi 

Tedaviye alınan Bahadır'ın bacağında kırıklar bulunduğu ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü aranıyor

 Kaza yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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