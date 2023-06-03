Bursa'da 4 kişinin yaralandığı kazada 16 yaşındaki sürücü alkollü çıktı

16 yaşındaki bir sürücü, direksiyona geçti, “kaza geliyorum” dedi…
Gece saat 03.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde Arda Ç.'nin kullandığı 16 AED 981 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf D.'nin (29) idaresindeki 16 KJ 177 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Yusuf D., Arda Ç., Damlanur İ. (15), Enes K. (17) yaralandı.
Sağlık durumları iyi
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri hastanede, kazaya karışan araç sürücülerine alkol testi yaptı.
16 yaşındaki sürücü 2.40 promil alkollü çıktı
Arda Ç.'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Arda Ç., Damlanur İ., (15) ve Enes K.'nin araçla gezmeye çıktıkları, öncesinde de alkol aldıkları öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.