DHA
Savaş mağduru Suriyeli bir aile, Bursa’nın İnegöl ilçesine geldi, burada yaşamaya başladı.
Ailenin başına bugün çok kötü bir olay geldi.
Kaynar su döküldü
Yenice Mahallesi Eski Sanayi Sokak’ta oturan Suriyeli Fatma E.’nin ocağa koyduğu su dolu tencere, bir süre sonra mutfakta oyun oynayan 4 yaşındaki oğlu Abir E.’nin üzerine devrildi.
Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.
Yüzünde, göğsünde ve kollarında yanıklar oluştu
İlk müdahalesi evde yapılan Abir E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanık ünitesinde tedaviye alınan Abir E.'nin yüzünde, göğsünde ve kollarında yanık oluştuğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.