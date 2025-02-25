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İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Titizlikle çalışan ekipler 47 göçmenin Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi ve Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde çalıştırıldığını tespit etti.

4 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Ekipler iş yerlerine de yaptığı operasyonlarda 35'i kaçak, 12'si de farklı illere kayıtlı olmak üzere toplam 47 göçmen yakaladı.

35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken göçmenlere yer temin edip iş ayarlayan şüpheliler H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K.'yi gözaltına alındı.