İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını vatandaşlar fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
BİR AYLIK BEBEK ZEHİRLENDİ
4 araçla yangına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.
Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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