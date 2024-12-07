Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını vatandaşlar fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

BİR AYLIK BEBEK ZEHİRLENDİ

4 araçla yangına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.