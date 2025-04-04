Bursa'da 5 katlı binada yangın

İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hızla 112 Acil Servis’e bildirerek yardım çağrısında bulundu.

MADDİA HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, apartmanın zemin katında maddi hasar meydana geldi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.