Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun hayatını Heimlich manevrası kurtardı Bir çocuğun boğulmak üzere olduğunu fark eden AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, Heimlich manevrası ile 5 yaşındaki Faysal'ı boğulmaktan son anda kurtardı.

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İHA

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

Bu kez görüntülerin adresi Bursa.

Orhangazi ilçesinde Faysal Yasin isimli 5 yaşındaki bir çocuğun boğazına kaçan bir cisim zor anlar yaşattı.

Boğulmak üzereyken kurtarıldı

Küçük çocuğun boğulmak üzere olduğunu fark eden vatandaşlar çocuğa su içirmeye çalıştı.

Bu esnada parti binasından çıkan AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, boğulmak üzere olan Faysal Yasin isimli çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki cismin çıkmasına neden oldu.

Yoldan geçen bir araç ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk burada kontrol altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"Bol miktarda sıvı ve sarı bir cisim çıktı"

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay ile ilgili konuşan Ulusu, bu durumlarda soğukkanlılığı korumak gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada ve uzmanların anlatımından gördüğümüz Heimlich manevrasını yaptım. Çocuğun ağzından bol miktarda sıvı ve sarı bir cisim çıktı. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdık. Hastanede de ziyaret ettik. Sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Küçük çocuğun son anda kurtarılması Orhangazi'de günün konusu oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)