Bursa’da 7 aylık Eren bebek beşiğinde ölü bulundu İnegöl ilçesinde 7 aylık Eren Çetin, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göster Hızlı Özet İnegöl'de 7 aylık Eren Çetin, beşiğinde hareketsiz bulundu.

Hastaneye kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti, 7 aylık bebekleri Eren’i sabah saatlerinde uyutup beşiğine yatırdı. Bir süre sonra saat 12.30 sıralarında oğlunu kontrol etmek isteyen anne Serenay Çetin, bebeğinin tepki vermediğini fark etti. Panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan anneye sağlık ekipleri yönlendirildi. DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI FAKAT KURTARILAMADI Olay yerine gelen ekipler, kalbi duran bebeğe dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Çetin çifti sinir krizi geçirdi. Eren bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Adana'da tartıştığı kadını çantayla darbetti

Elazığ'da elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya çıktı