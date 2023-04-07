Bursa'da 7 yaşındaki İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı 7 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp, ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Bursa’nın Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta önceki gün seyir halinde olan Eren Büyükdağ'ın kullandığı 16 S 4666 plakalı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen'e çarptı. Minik İnci Su, hayata tutunamadı Minibüsün altında kalan İnci Su Özmen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Özmen, hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri sürücü Büyükdağ'ı gözaltına aldı. Şoför tutuklandı Eren Büyükdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 22 yaşındaki Eren Büyükdağ, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.