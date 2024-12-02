Bursa'da 8 katlı iş hanının çatısı alev alev yandı

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir iş hanının çatı kısmında yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, yangın dolayısıyla çıkan dumanlar Ankara Yolu Caddesi'nde görüş açısını bir süreliğine 5 metreye kadar düşürdü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken iş hanının çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.