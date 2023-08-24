Bursa'da 8 yaşındaki Yusuf, İznik Gölü'nde boğuldu Ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği İznik Gölü'nde suya girdikten sonra gözden kaybolan 8 yaşındaki Yusuf Baran Akdeniz, balıkçılar tarafından ölü olarak sudan çıkarıldı.

DHA Bursa'da İznik Gölü Göllüce mevkisinde ailesiyle piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına giden Yusuf Baran Akdeniz, suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki balıkçılar çocuğu kurtarmak için suya atlarken ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Cansız bedeni sudan çıkarıldı Sinir krizi geçiren anne Özlem Akdeniz ve baba Mustafa Akdeniz’i çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken Yusuf Baran Akdeniz’in cansız bedeni balıkçılar tarafından sudan çıkarıldı. Yusuf Baran Akdeniz’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma başlatıldı Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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