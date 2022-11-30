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    Bursa'da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü

    Bursa İnegöl'de abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Ubeyt Menteş, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
    • 30.11.2022 - 00:50
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    Bursa'da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü

    Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan Selahattin Eyyübi camiinde meydana gelen olayda 65 yaşındaki Ubeyt Menteş, yatsı namazı öncesinde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürürken, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

    Hayatını kaybetti

    Başının üzerine düştüğü zeminde hareketsiz yatan Menteş'i gören cami cemaati durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ubeyt Menteş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA'nın haberine göre, Ubeyt Menteş'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #1

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #2

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #3

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #4

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #5

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #6

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #7

    Bursa da abdest almaya giden kişi, caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü #8


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