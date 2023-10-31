Bursa'da aday sürücüye ehliyetten önce ceza Bursa'da denetim yapan trafik polisleri kuralları yok sayanlara ceza yağdırdı. Bu kapsamda da sürücü kursu aracında eğitim alan aday sürücü, daha ehliyeti almadan kemer ihlali yapınca cezadan kaçamadı.

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İHA

Trafik polisleri, kural tanımayan sürücülere ceza yağdırmaya devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşların güven ve huzuru için denetime çıktı.

Denetimlerde ekipler, kemer ve ışık ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

Aday sürücüye ceza şoku!

Sürücü kursu aracında eğitim alan aday sürücü, daha ehliyeti almadan kemer ihlali yapınca cezadan da kaçamadı. Bir taksi sürücüsü ise, adı ‘Kemer Taksi’ olan araçta kemersiz yakalandığı için ceza yedi.

49 sürücüye 28n bin lira ceza

Polis ekipleri, ışık ihlali yapan sürücüleri de cezaya çarptırdı. Kuralları tanımayan 49 sürücüye 28 bin lira idari ceza kesilirken, bazı sürücüler yalana başvurup duruma itiraz etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)