Bursa'da ailesiyle piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber geldi İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden ve kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Hamdoni, yaklaşık 100 kişilik ekibin araması sonucu derede ölü bulundu.

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DHA

Bursa'da acı ölüm..

Saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesi Kozluca Deresi kenarında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Arokom ve 30 yaşındaki Abir Arokom ailesinin tek çocuğu olan Muhammed'i alıp öğle saatlerinde piknik yapmak için dere kenarına gitti.

Anne ve babası yemek hazırlarken kayboldu

Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu.

4 saat boyunca çocuklarını her yerde arayan aile sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Dalgıç polisler arama çalışması başlattı

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama kurtarma ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

Dalgıç polisler derede, jandarma iz takip köpeği 'Zanka' ise arama- kurtarma ekipleriyle birlikte arazide arama yaptı.

Derece cansız bedenine ulaşıldı

Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından, dalgıç polisler, yaklaşık 500 metre mesafede derede küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)