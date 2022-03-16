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    Bursa’da akraba kadınlar arasındaki kavgada kan aktı

    34 yaşındaki kadın, borç nedeniyle kavga ettiği akrabasını bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırgan akraba aranıyor.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 15:33
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    Bursa’da akraba kadınlar arasındaki kavgada kan aktı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta Ayfer A. (34) ile akrabası Nur Ç. (23) arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ayfer A., Nur Ç.'yi bıçakla bacağından yaraladı.

    SALDIRGAN AKRABA KAÇTI

    Nur Ç., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaçan Ayfer A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bursa’da akraba kadınlar arasındaki kavgada kan aktı #1

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