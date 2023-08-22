Bursa'da alacak verecek kavgasında sopalar havada uçuştu İki grup arasında çıkan ve tekme, yumruk ile sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına dönerken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir parkta meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı.

Önceden aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup park içinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

İki grup arasından çıkan tartışmada nabızların yükselmesiyle birden kavga başladı.

Sopalarla saldırdılar

Kavgaya tarafların yakınlarının çağırmasıyla savaş alanını aratmayan bir görüntü çıktı.

İki grup ellerine geçen sandalye ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

O anlar kaydedildi

O anlar saniye saniye kameraya yansırken, polisin gelmesiyle kavga son buldu.