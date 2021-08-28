Bursa'da alkol alırken şelaleden düşen şahıs hayatını kaybetti

İnegöl'de alkol alırken dengesini kaybedip şelaleden düşen İsmail Demiralay ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibindeki görevli yaralının arkadaşı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalenin başında arkadaşı Nadi Pamuk (65) ile alkol alan İsmail Demiralay, bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek, şelale üzerinden düştü.

8 METREDEN DÜŞÜP GÖZDEN KAYBOLDU

Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam Demiralay, gözden kayboldu.

AArkadaşının düştüğünü gören Pamuk, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ARKADAŞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

İtfaiye ekiplerinin dere içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucu bulunan Demiralay, oluşturulan insan zinciri ile dere yatağından çıkarıldı.

112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık çalışanı Hakan G., duruma ağır olan yaralının arkadaşı olduğunu fark edince büyük şok ve üzüntü yaşadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





























