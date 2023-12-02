Bursa'da alkollü adam bıçakla sokağa çıkıp eski eşini istedi Alkol aldıktan sonra gece saatlerinde elinde bıçakla sokağa çıkıp taşkınlık yaparak kendine zarar vermeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'da hareketli anlar yaşandı.

Gece saat 02.00 sıralarında içkili olduğu iddia edilen Murat A., sokağa inip elindeki bıçağı etrafa savurdu.

Bağırışları duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Hülya'mı getirin"

Polislerin müdahalesi sırasında Murat A., elindeki bıçağı karnına ve boğazına dayayıp, 25 yıl önce boşandığı eşinin olay yerine getirilmesini istedi.

Genç adam, "Hülya'mı istiyorum. Çok seviyordum. Neredesin? Bana Hülya'yı getirin." dedi.

Gözaltına alındı

Ekiplerin 1 saatlik ikna çalışmasının ardından çembere alınan Murat A., yakalandı.

Elinde kesik oluşan Murat A., ambulansta, sağlıkçıların ayakta tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Eşiyle mutlu beraberliği vardı"

Murat A.'nın içki içip kendine zarar vereceğini öğrenen ve olay yerine gelen babası Osman A., polislere, "Oğlumun 25 yıl önce eşiyle mutlu beraberliği vardı. Ayrıldılar, oğlum da ara sıra alkol alarak kendini kaybediyor. Sizlerden Allah razı olsun. Oğluma bir şey olmadan kurtardınız." diyerek teşekkür etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)