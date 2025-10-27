Bursa'da alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmayan şahıs kurşun yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alkollü şahıs dehşet saçtı...

Akşam saatlerinde Setbaşı Mahallesi Kafeler Sokağı’nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alkollü olduğu gerekçesiyle girmek istediği mekana alınmadı.

GERİLİM ARTINCA SİLAHINA SARILDI

Mekan çalışanlarıyla tartışan şahıs, kısa sürede belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı.

Peş peşe ateşlenen mermiler, tartıştığı kişiye ve hemen yan mekanda müşteri olarak oturan iki kişiye isabet etti.

Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, olay anının ardından yaşanan hareketli dakikalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.