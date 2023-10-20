Bursa'da alkollü sürücü 3 arkadaşının ölümüne sebep oldu Yeni yaşını kutlayan 19 yaşındaki genç kız ile arkadaşlarının hayatını kaybettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu belirlenerek tedavisinin ardından tutuklandı.

DHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 Ekim'de saat 01.00 sıralarında doğum günü partisinden dönen arkadaş grubu dehşet anlar yaşadı...

Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay (19), arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) da bulunduğu, Adem Duran'ın (21) kullandığı otomobille yola çıktı.

Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, 50 metre savruldu.

Otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 arkadaş hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Son görüntüsü ortaya çıktı

Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

Kaza anı kaydedildi

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

İddiaya göre; aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, çarpmanın şiddetiyle direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı.

Cenazeleri toprağa verildi

Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Eda Baykay ile Sıla Çelik, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinan Karakuş ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şoför tutuklandı

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen Adem Duran, hastanedeki tedavisinin ardından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

"Direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim"

Polisteki ifadesinde, otomobili ile sol şeritte ilerlediği sırada, önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, "Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)