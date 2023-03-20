Bursa'da alkollü sürücü ağacı devirerek durabildi

Bursa’nın Mudanya ilçesi Yıdıztepe mevkisinde 34 TT 438 plakalı otomobiliyle, bir başka araca çarparak yoluna devam eden G.Ç. adlı sürücü, Halitpaşa Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ağacı devirdi
Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, otomobiliyle orta refüjde bulunan akasya ağacına çarptı.
Ağacın yerinden sökülerek devrilmesine neden olan sürücü, yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
112 Acil Servis ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.