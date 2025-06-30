Bursa'da alkollü sürücü aracını polis ekibinin üzerine sürdü

Bursa'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ilginç bir olay yaşandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik suçlarının önlenmesi için Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yaptı.
Denetim sırasında otoyolda zikzak çizerek ilerleyen şüpheli bir araca 'dur' ihtarında bulunuldu.
ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
İhtara uymayan sürücü, otomobilini polislerin üzerine sürdü.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: HEYECANLANDIM
Kameraya yansıyan takibin ardından otomobil, Çekirge Caddesi'nde durduruldu.
Aracın sürücüsü S.E., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı.
1.17 promil alkollü olduğu tespit edilen S.E, ‘Heyecanlandım’ diyerek kendisini savundu.
CEZA YAĞDI
Polis merkezindeki sorgusundan sonra serbest bırakılan S.E.’nin ehliyetine el konulup aracı trafikten menedilirken, 40 bin TL idari para cezası yazıldı.