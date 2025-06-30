Bursa'da alkollü sürücü aracını polis ekibinin üzerine sürdü Osmangazi ilçesinde kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine aracını süren alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından kendisini, 'Heyecanlandım' diyerek savundu. Para cezası kesilen sürücünün aracı trafikten menedilirken, ehliyetine de el kondu.