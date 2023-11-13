Bursa'da alkollü sürücü direksiyon başında sızdı: Polisler güçlükle uyandırdı Gece saatlerinde fazla alkolün etkisiyle aracını kaldırıma park eden ve direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü polisler uyandırdı. Kendine geldiğinde karşısında ekipleri gören şahıs şaşkına döndü.

İHA

Alkollü sürücüler polis denetiminden kaçamıyor.

Bu kez olayın adresi Bursa.

Gece gazinoda eğlendikten sonra aracını kaldırıma park eden 30 yaşındaki A.D., direksiyon başında sızdı.

Güçlükle uyandırıldı

Sürücüyü gören vatandaşlar polisten yardım istedi. A.D.'nin yanına gelen trafik polisleri, şahsı güçlükle uyandırdı.

Uyandığında karşısında polis ekiplerini gören sürücü, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak cezadan da kaçamadı.

Uygunsuz parktan ceza yedi

Aracını kaldırıma park ettiği için cezai işlem uyguladı. A.D., ehliyetli bir arkadaşını çağırarak, aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

Şahsın alkollü otomobil kullanıp kullanmadığı tam olarak tespit edilemediği için sadece uygunsuz park işleminden dolayı ceza kesildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)