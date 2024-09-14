Bursa'da alkollü sürücü duvarda asılı kaldı: Yaptıklarıyla şaşkına çevirdi
İHA

Bursa'da trajikomik olay Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi.

2.08 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, bir binanın bahçe duvarına çıkıp otomobili ile asılı kaldı.

Kaza yaptığının farkına varamayan alkollü asılı kaldığı yerde otomobilin gazına basmaya ve sağa sola sinyal vermeye devam etti.

DUVARDA ASILI KALDI: ARABAYI KULLANMAYA ÇALIŞTI

Aralıksız olarak bağıran motor sesinden rahatsız olan sokak sakinleri polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri araç kullandığını zanneden sürücüyü araçtan indirdi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerinde 2.08 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" ise adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Asılı kalan otomobil ise çekici yardımıyla kurtarılarak otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör