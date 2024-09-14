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Bursa'da alkollü sürücü duvarda asılı kaldı: Yaptıklarıyla şaşkına çevirdi

Bursa'da alkollü sürücü duvarda asılı kaldı: Yaptıklarıyla şaşkına çevirdi Bursa'da alkollü sürücü, otomobili ile çarptığı bahçe duvarında asılı kaldı. Kendini trafikte zannedip asılı kaldığı duvarda gaza basıp sinyal veren sürücüyü araçtan polis ekipleri indirdi. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.