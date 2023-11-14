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Bursa'da alkollü yakalanan sürücü ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da alkollü yakalanan sürücü ceza yemekten kurtulamadı Osmangazi ilçesinde alkol uygulaması yapan trafik polisleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Denetime takılan bir sürücü ise alkollü çıkınca, polis ekiplerine iş öğretmeye kalktı. Kendine göre kanun yazan sürücü alkollü araç sürmekten 4 bin 64 lira ceza yerken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.