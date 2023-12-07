Bursa'da alkollü yakalanan sürücü pavyona gidemediği için üzüldü Trafik polislerinin kentte gerçekleştirdiği uygulamaya takılan sürücünün 6 ay ehliyetine el konuldu. Duruma üzülmeyen şahıs ise pavyona gidemeyeceğini söyleyince arkadaşı, "Beraber gideriz" diyerek teselli etti.

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İHA

Yurt genelinde ekipler, trafik uygulamalarıyla kazaların önüne geçiyor.

Bir uygulama da Bursa'da yaşandı. Polis ekipleri, trafik canavarlarının adeta kabusu oldu.

Uygulama noktasına 1.34 promil alkollü takılan 34 ZR plakalı araç sürücüsü Sezgin D.’nin ehliyetine 6 ay el konuldu.

Pavyona gidemediği için üzüldü

Sezgin D. ise ehliyetinin gitmesine üzülmedi, pavyona gidemediği için üzüldü. Durumu gören arkadaşı ise, “İşlemleri halledelim, arkadaş geliyor bizi almaya. Beraber yine pavyona gideceğiz.” dedi.

Alkolün etkisiyle duygusal anlar yaşadılar

Bunun üzerine Sezgin D., “6 ay işsiz kaldım ağabey.” deyince arkadaşı, “Oğlum senin arkanda abin var, kredi çekeriz ben öderim.” ifadelerine yer verdi.

Alkollü ikili, konuşmalar sonrası birbirlerine sarıldı. O anlar kameraya yansırken Sezgin D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Diğer yandan, alkollü araç kullanmaktan Sezgin D.’ye polis ekiplerince 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)