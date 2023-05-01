Bursa'da alt geçidi kullanmayan şahsa araba çarptı

İHA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde akan trafiği göz ardı eden yaya, alt geçidi kullanmak yerine koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Tam bu esnada seyir halindeki otomobil sürücüsü karşısına çıkan adama çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
Yürekleri ağza getiren kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.