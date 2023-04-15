Bursa'da alt geçit kullanmaya öğrenciye araç çarptı

İHA
Bursa'nın Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobil, alt geçidi ihlal ederek yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nazlıcan B.’ye çarptı.
Çapmanın şiddetiyle savrulan genç savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı kız ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayati tehlikesi yok
Öte yandan, hastaneye sevk edilen Nazlıcan B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise iş yerlerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.