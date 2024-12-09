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Bursa'da anahtar unutulunca iple sarkıtılan genç yere düştü

Bursa'da anahtar unutulunca iple sarkıtılan genç yere düştü İddiaya göre, anahtarın içeride unutulması sonrası babası tarafından beline ip bağlanarak alt kata sarkıtılan genç, kafa üstü yere düşerek ağır yaralandı. Kaza sonrası oğlunun yanına gelen babanın "Özcan oğlum iyi misin" sözleri ise dikkat çekti.