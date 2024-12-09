Bursa'nın Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.
Olayda, 2'nci kattaki dairenin anahtarının içeride unutulması üzerine iddiaya göre, Ahmet B. oğlu 17 yaşındaki Özcan'ın beline ip bağlayıp 3. katın balkonundan alt kata sarkıttı.
KAFA ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ
O sırada Özcan'ın belindeki ip çözüldü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü yere düşen Özcan, ağır yaralandı.
Özcan, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
"ÖZCAN OĞLUM İYİ MİSİN"
Acil servise gelen baba Ahmet B., sedyede yatan oğluna "Özcan oğlum iyi misin" diye seslendi.
Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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