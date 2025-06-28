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Bursa’da aracın çarptığı yaya, bir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Bursa’da aniden yola çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yere savrulan kişi ayağa kalkarak yoluna devam etti.

İHA İHA
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Bursa’da aracın çarptığı yaya, bir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde otobüs durağında bekleyen bir kişi, aniden yola fırlayarak seyir halindeki otomobilin önüne çıktı. Sürücü frene bastı ancak çarpışma kaçınılmaz oldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaş, kısa bir şaşkınlığın ardından hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp yürümeye devam etti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yayalara yaya geçitlerini kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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