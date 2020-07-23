Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada

Aralarında anlaşmazlık olan iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, karşı tarafı yolda otomobil ile sıkıştırarak yolunu kesmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.