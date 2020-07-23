Dolar
6.8495
-0.0248%
Euro
7.9315
0.058%
Altın
1877.28
0.3184%
Borsa
118932.09
0.7216%
G. Altın
411.936
-0.1028%
Bitcoin
65015.41
1.0951%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada

    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada

    Aralarında anlaşmazlık olan iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, karşı tarafı yolda otomobil ile sıkıştırarak yolunu kesmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 15:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, akılalmaz bir yol kesme olayı meydana geldi.

    Aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, 16 SH 411 plakalı araç ile karşı tarafın yolunu kesmeye çalıştı.

    ARACI SIKIŞTIRDILAR

    Yolu kesilerek sıkıştırılmaya çalışılan otomobildeki şahısları el hareketleri ile de taciz ettiği görülen magandalar, akılalmaz bir şekilde araçtakilerin canını tehlikeye attı.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

    Hisaraltı Mahallesi’nden Mustafakemalpaşa merkeze doğru hareket eden iki araç arasında yaşanan kovalamacada olaylar, araç içinden dakika dakika çekildi.

    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada VİDEO


    ARAÇTA KÜÇÜK ÇOCUK DA VARDI

    Olayda aracın içinde küçük bir çocuğun da olması dikkatlerden kaçmadı.

    OLAY YARGIYA TAŞINDI

    Olay sonrasında tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alındı. Taraflar arasındaki durum yargıya taşındı.

    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada #1

    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada #2

    Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada #3

    Görüş Bildir