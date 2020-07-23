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- Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada
Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada
- İHA
- 23.07.2020 - 15:29
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, akılalmaz bir yol kesme olayı meydana geldi.
Aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, 16 SH 411 plakalı araç ile karşı tarafın yolunu kesmeye çalıştı.
ARACI SIKIŞTIRDILAR
Yolu kesilerek sıkıştırılmaya çalışılan otomobildeki şahısları el hareketleri ile de taciz ettiği görülen magandalar, akılalmaz bir şekilde araçtakilerin canını tehlikeye attı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Hisaraltı Mahallesi’nden Mustafakemalpaşa merkeze doğru hareket eden iki araç arasında yaşanan kovalamacada olaylar, araç içinden dakika dakika çekildi.
Bursa'da aracın sıkıştırılma anı kamerada VİDEO
ARAÇTA KÜÇÜK ÇOCUK DA VARDI
Olayda aracın içinde küçük bir çocuğun da olması dikkatlerden kaçmadı.
OLAY YARGIYA TAŞINDI
Olay sonrasında tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alındı. Taraflar arasındaki durum yargıya taşındı.