İHA

Zaman zaman yurdun farklı kentlerinden ilginç görüntüler geliyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa oldu...

Bursa-Yenişehir Yolun’da kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı.

Atlar aracın peşinden dakikalarca koştu

Direksiyon başına geçen acımasız sürücü, aracına bağladığı atları trafikte dakikalarca koşturdu.

O anlar kamerada

O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına aldılar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)