İHA
Zaman zaman yurdun farklı kentlerinden ilginç görüntüler geliyor.
Bu kez görüntülerin adresi Bursa oldu...
Bursa-Yenişehir Yolun’da kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı.
Atlar aracın peşinden dakikalarca koştu
Direksiyon başına geçen acımasız sürücü, aracına bağladığı atları trafikte dakikalarca koşturdu.
O anlar kamerada
O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına aldılar.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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